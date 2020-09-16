اعتقال متهم بقتل مواطن اثر نزاع عشائري في قضاء الهارثة شمالي البصرة

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعتقلت مكافحة اجرام البصرة متهما لارتكابه جريمة قتل مواطن على اثر نزاع عشائري سابق في قضاء الهارثه "شمالي البصرة .وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه بعد ورود معلومات عن مكان تواجد المتهم من مثيري النزاعات العشائرية ، لارتكابه جريمة قتل مواطن في الهارثة اثر نزاع عشائري .



على الفور تم تشكيل فريق من قسم مكافحة الاجرام بالبصرة ، وبعد جمع المعلومات والتحري تم التوصل الى مكان تواجده وبعملية نوعية تم إلقاء القبض عليه " .واضاف تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء ./انتهى

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