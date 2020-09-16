مسرور بارزاني يندد بجريمة بغداد ويشيد بأداء مؤسسات الأمن في أربيل

2020/09/16 | 20:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة: KRG

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