اصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم لـ

2020/09/16 | 20:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / اصيب اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي في هجوم لداعش على نقطة امنية مرابطة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لموقع "عراقي نيوز" ان عناصر من تنظيم داعش الارهابي هاجمت نقطة مرابطة للحشد الشعبي باطراف قرية الوحدة شمال ناحية العظيم شمال بعقوبة ما اسفر عن اصابة اثنين من الحشد بعد الاشتباك مع الارهابيين .واضاف ان الارهابيين وخلال الهجوم دمروا عددا من مضخات الماء ومحولات كهربائية .لافتا الى ان تعزيزات امنية وصلت الى المنطقة للسيطرة على الاوضاع. موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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