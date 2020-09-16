رئيس مجلس النواب يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية (صور)

2020/09/16 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الاربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

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