السجن لإسرائيلي اتهم بالتواطؤ في قتل عائلة فلسطينية

2020/09/16 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة اللد المركزية وسط إسرائيل، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ونصف لإسرائيلي أتهم بالتواطؤ في قتل طفل فلسطيني ووالديه قضوا قبل خمس سنوات في حريق إجرامي أضرم في منزلهم في الضفة الغربية.

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