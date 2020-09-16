الثقافة والهوية والعولمة نحو دراسة منهجية لعمليات التفاعل الثقافى - صلاح السروى

2020/09/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_السروى الثقافة والهوية والعولمة نحو دراسة منهجية لعمليات التفاعل الثقافى حاول الفكر الاستعمارى الغربى, دائما, الاستتار وراء زعم ايديولوجى, يرتكز على فكرة تصدير قيم "التقدم" و"الحرية" و"حقوق الانسان".



ولأن الواقع قد كذب هذا الزعم على نحو دامغ, فلم تسفر الظاهرة الاستعمارية الا عن اذلال الشعوب ونهب خيراتها, واثارة الحروب وتغذية النزعات العرقية والطائفية, فان مايمكن أن نخر ......





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