القوات الامنية تلقي القبض على ارهابيين وتحبط عملية تهريب باتجاه سورية

2020/09/16 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن القاء القبض على ارهابيين واحباط محاولة تهريب باتجاه سورية

وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “من اجل تأمين الحدود المشتركة مع سوريا ومراقبة العناصر المتسللة والقبض عليها ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الاول لواء المشاة ٧٢ من القاء القبض على ثلاثة متسللين يحملون الجنسية السورية عبر سنجار ناحية سنوني بالموصل بينهم احد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وقد جرى تسليمهم لجهة الطلب”.

واضاف ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من الفوج الاول لواء ٧٣ للفرقة تمكنت من احباط عملية تهريب ادوية من سوريا الى الاراضي العراقية مخالفة للتعليمات والضوابط وتم رصد المهربين والاشتباك معهم مما ادى الى فرارهم باتجاه الجانب السوري مخلفين ورائهم بضاعتهم المهربة والتي بعد السيطرة عليها ظهر انها تضم كمية من الادوية”.

وبينت انه “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وفوج استطلاع الفرقة وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥٠، تمكنت من مداهمة نفق للدواعش بمنطقة كرمي قضاء مخمور في نينوى يستخدم للاختباء من الرصد الارضي والجوي ومكانا لاخفاء المتفجرات وتضبط بداخله ٤١ عبوة ناسفة اسطوانية و ٣١ مسطرة تفجير من مخلفات داعش الارهابي”.

وفي سياق اخر ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من الفوج الثالث اللواء الثالث للفرقة من القاء الفبض على احد الارهابيين في سيطرة سبهان طريق موصل – اربيل ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

فيما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وقوة من فوج الطوارئ ٢٤ من القاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء الرمانة بالانبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٢ من القاء القبض على احد الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بالخلايا النائمة وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب”.



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