2020/09/16 | 20:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/16 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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