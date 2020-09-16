2020/09/16 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البندر: محدّدات عالمية بإستخدام اللقاحين الروسي والبريطاني إرتفاع جديد بإصابات كورونا وشفاء 3895 حالة وبقاء الوفيات على معدلاتها بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة 4357 اصابة جديدة بكورونا، فيما اعلنت في الموقف الوبائي اليومي امس، عن تسجيل 3895 حالة شفاء و82 وفاة في عموم المحافظات ومازالت حالات الاصابة تتقدم […]

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