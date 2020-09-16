2020/09/16 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي من ميسان :قريباً نعلن عن مجلس الخدمة تلكؤ المشاريع منذ 2008 جريمة العمارة – الزمان وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التلكؤ في تنفيذ المشاريع منذ 2008 بجريمة ضد المواطن واستحقاقه للخدمات، عازيًا الامر إلى (سوء التخطيط) الذي أربك العديد من المشاريع، مؤكدا ضرورة تأليف فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل […]

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