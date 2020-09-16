2020/09/16 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تضرب البصرة والعمارة بغداد – فائز جواد ضربت عاصفة ترابية محافظتي البصرة وميسان امس وتسببت بانعدام الرؤية في بعض مناطقهما.وغطت العاصفة الترابية سماء البصرة ووصلت ذروتها عصرا متجهة نحو شمال المحافظة في طريقها لتصل الى محافظات اخرى .كما ضربت العاصفة الترابية ميسان، ظهر امس وتسببت بانعدام الرؤية في […]

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