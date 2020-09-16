رئيس مجلس النواب يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية

2020/09/16 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي السيد مرزوق الغانم، وسيلتقي سيادته عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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