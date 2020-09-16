وزارة الهجرة: الكاظمي وجه بتسهيل عودة النازحين وانهاء ملف النزوح

2020/09/16 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع المؤسسات الخدمية والأمنية والحكومات المحلية، بأخذ دورها الحقيقي لتوفير البيئة المناسبة بغية عودة النازحين، وذلك ضمن خارطة طريق حكومية لغلق ملف النزوح.

وذكر الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين، ان الوزارة ستنسق بدورها مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، بغية توفير البيئة المناسبة لعودة النازحين، لافتا الى ان البداية كانت في قضاء سنجار حيث تم فتح مكتب يهدف لعودة أكبر عدد ممكن من العائلات النازحة.

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