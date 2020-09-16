تحذير جديد من الصحة العالمية: إصابات كورونا ستزداد في هذه المناطق

2020/09/16 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجحت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، ارتفاع مؤشر الاصابات بكورونا في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.



وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد-19 في منظمة الصحة خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي (16 ايلول 2020)، "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول".

وأضافت "نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية.



وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد".

وقالت فان كيركوف إن "أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاما تتزايد في دول عديدة.



ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا".

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