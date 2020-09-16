تويتر يتخذ إجراء ضد عالمة صينية مختبئة

2020/09/16 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف موقع تويتر حساب عالمة فيروسات ادعت أن فيروس كورونا المستجد قد تم تصنيعه في إحدى مختبرات مدينة ووهان الصينية، البؤرة التي يُعتقد أنها الأولى لتفشي الوباء حول العالم، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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