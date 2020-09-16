الداخلية تؤكد القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور

2020/09/16 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، اليوم الاربعاء، ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور امس الثلاثاء.

وقال المحنا في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نؤكد للراي العام العراقي ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور بتاريخ 15 ايلول 2020، وقتل خلالها عائلة من ثلاثة افراد هم الاب والام وابنتهما الصيدلانية”، مبينا ان “هذه الجريمة البشعة كانت بدافع السرقة كما دلت على ذلك المبرزات الجرمية التي ضبطت بحيازة الجاني حيث تمكنت الاجهزة الامنية ومديرية مكافحة الاجرام ‏من كشف الجريمة في وقت قياسي ومعرفة مكان الجاني ‏والقبض عليه بعد انتقاله الى محافظة اربيل ”.

واضاف المحنا، اننا “نطمئن الشعب العراقي بان الاجهزة الامنية ستظل واعية وقادرة على كشف الحقائق وملاحقة الجناة، واملنا وطيد في ان نتمكن بمعونة وثقة المواطنين من منع وقوع مثل هذه الجرائم وليس كشفها بعد وقوعها، وهذا هو الواجب الاكبر والاهم الذي نسعى لتحقيقه من اجل مجتمع آمن خال من الجريمة”.

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