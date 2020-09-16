القيادة الشبكية مخاضٌ صعب في بيئةٍ متأزمة - هاشم العيسمي

2020/09/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_العيسمي منذ مدة قصيرة خلال ورشة عمل تتعلق بالقيادة طُلب منا كمشاركين التفكر ثم إعداد مقال حول ماذا يعني أن تقود في عصرنا الحالي؟ العصر الذي يتسم بالتغير و التحول أكثر من الاستقرار و الثبات, عصرٌ يتسم بتوزع القوة على حساب تركزها, عصرٌ تفتقد فيه الدوافع إلى مكانتها المعتادة, عصرٌ أقل ما يقال فيه حول القيادة أنها تنظيم للعشوائية.ما شرع ميسر الورشة أن أشار علينا التفكر في معاني القيادة في عصرنا هذا إلا و ......





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