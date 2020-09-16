قراءة في مستجدات الحالة الفلسطينية - صلاح بدرالدين

2020/09/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين تشكل الحالة الفلسطينية انعكاسا ليس للوضع العربي فحسب بل للحالة العامة بالمنطقة فهي ومنذ نحو قرن من الزمان بمثابة ترمومتر لقياس وتائر الحرب والسلام وقد عرفت القضية الفلسطينية دوما بقضية " السلام بالشرق الأوسط " لذلك ليس غريبا ان تتوجه الأنظار الى كل ما يطرأ عليها من تطورات مستجدة وهذا مايحصل اليوم بعد ابرام معاهدتي السلام بين إسرائيل وبلدين عربيين هما دولة الامارات ومملكة البحرين بواشنطن باشراف الر ......





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