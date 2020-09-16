مارد هو ... يتهاوى... - محمد الحنفي

2020/09/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي لا يملك المارد...غير الإقبال...غير إرادة التضحية...غير الإقبال...على التضحية...لا يفكر...لا في الإدبار...ولا في التراجع...يستسرع الخطوات...في إقباله...ويهاجم كل الأهداف...ولا يتراجع...يستمر...في كل أشكال الهجوم...مقبلا...لا مدبرا...على تحقيق الأهداف...التتماشى...مع نبل القيم...مع الرغبة...في جعل نبل القيم...سائدة..



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