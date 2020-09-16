الحشد الشعي يحبط هجوم شنه داعش على قرية محررة شمال ديالى

2020/09/16 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

احبط الحشد الشعبي الاربعاء، هجوما شنه داعش الارهابي على قرية محررة شمال ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي احبط هجوما شنه داعش الارهابي على عدة نقاط مرابطة في قرية البو طراز في شمال ناحية العظيم(6-كم شمال بعقوبة)”.

واضاف، ان “احد مقاتلي الحشد الشعبي استشهد واصيب اثنين بجروح اثناء التصدي البطولي لهجوم داعش الارهابي مؤكدا بان الوضع تحت السيطرة حاليا في ظل تدفق تعزيزات قتالية لتمشيط مناطق واسعة بعد هروب داعش”.

وتتعرض نقاط الحشد الشعبي في العظيم وبقية مناطق ديالى الى هجمات بين فترة واخرى من قبل داعش الارهابي ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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