2020/09/16 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

أطلقت وزارة الزراعة المستحقات المالية لمسوقي محصول الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين للموسم الزراعي 2014، ممن سوقوا محصولهم لمواقع استلام شركة مابين النهرين العامة للبذور.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تواصل اطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين خدمةً للقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي وسد حاجة السوق باعتماد افضل الطرق العلمية للزراعة الحديثة”.

واضافت: “أسماء المشمولين بالصرف والبالغ عددهم ( 29) مسوقاً، الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم باسماء المسوقين ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق مستحقات مسوقي محصول الحنطة في محافظتين لموسم 2014) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق مستحقات مسوقي محصول الحنطة في محافظتين لموسم 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).