2020/09/16 | 21:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الاربعاء، عن وجود توجه لدى وزارة التجارة بانتاج السكر والرز محليا.

وقال مسؤولون في اللجنة بتصريحات صحفية، ان وزارة التجارة لديها توجه بانتاج السكر والرز محليا وهذا سيتم مناقشته خلال استضافة وزير التجارة داخل مجلس النواب، فيما اشاروا الى ان خطوة انتاج الرز والسكر محليا امر جيد ويحقق ارباح كبيرة.

واضافوا: ان التوجه جاء لسد حاجة المواطن من مادتي السكر والرز للابتعاد عن استيراد هذه المواد، فضلا عن الخلاص من التلاعب والفساد، كما اوضحوا ان انتاج السكر والرز سيتم المباشرة به خلال الفترة المقبلة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتوجه لإنتاج السكر والرز محلياً… سيحقق ارباحاً كبيرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتوجه لإنتاج السكر والرز محلياً… سيحقق ارباحاً كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).