2020/09/16 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. فقد بصره فصار أشهر مصلحي الدراجات الهوائية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. فقد بصره فصار أشهر مصلحي الدراجات الهوائية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).