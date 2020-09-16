المالكي يحدد خصومه وأعدائه

2020/09/16 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حدد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، "خصومه وأعدائه".





ورد المالكي على أسئلة الصحفيين الموجهة عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي بشأن سياسة رئيس ائتلاف دولة القانون وعلاقاته مع الداخل والخارج.

وقال المالكي "لمن يسأل عن علاقاتنا نقول نحن نعمل ونحرص على ان لا تكون لنا خصومة او عداوة مع اي جهة في الداخل والخارج، ولا خصومة او عداء الا مع الخارجين على القانون والنظام والفاسدين ومن يحاربون المباديء الوطنية والاسلامية".

وأضاف "خصومنا واعداؤنا في الخارج هم الذين يحاربون بلدنا وسيادته وامنه واستقراره ومصالحه الوطنية".

عمار المسعودي

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