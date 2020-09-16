قوة أمنية تلقي القبض على منفذ مجزرة المنصور ببغداد

2020/09/16 | 21:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / تمكنت قوة امنية مشتركة من استخبارات الداخلية واسايش اقليم كردستان، من اعتقال منفذ جريمة مقتل عائلة الصيدلانية الكردية في حي المنصور ببغداد.بيان لخلية الاعلام الامني تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه قال، انه بأشراف رئيس الوزراء وبمتابعة وزير الداخلية فإن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأمرة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الاسايش في إقليم كردستان نفذت عملية استخبارية تمكنت من خلالها اعتقال منفذ مجزرة المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان و عائلتها.واضاف :"سيتم تزويدكم بتفاصيل الجريمة ببيان لاحق".يذكر ان قوة امنية مشتركة من استخبارات الداخلية واسايش اربيل ، قداعتقلت منفذ جريمة مقتل عائلة الصيدلانية الكردية في حي المنصور ببغداد ، في احدى مناطق اربيل ، وهو احد اقارب العائلة المجني عليها".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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