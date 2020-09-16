التربية تضع شروطا 'صعبة' للقبول في ثانويات المتفوقين والمتفوقات ​

2020/09/16 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت وزارة التربية ، الاربعاء ، ضوابط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكرت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (16 ايلول 2020) أن ، المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ، وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة اتباع التعليمات التي حصلت عليها موافقة وزير التربية ، علي حميد الدليمي ، والتي تنص على قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (90%) صعودا في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية ، حيث تفتح مدارس المتفوقين والمتفوقات لمرحلة الصف الأول المتوسط فقط ، ولا يقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الأخرى ، لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، هذا وتشترط التعليمات بأن يكون معدل بقاء الطلبة في تلك المدارس بـ75% .

وأشار البيان الى ، ضرورة تشكيل لجنة مدرسية للقبول تكون برئاسة مدير المدرسة وعضوية أحد المعاونين واثنان من اعضاء الهيئة التدريسية ، منوها ان "تدريس مادة اللغة الفرنسية يكون اختياريا بعد استحصال الموافقات الاصولية للمدارس الراغبة بتدريس تلك المادة ، وأخيرا يكون القبول في تلك المدارس وفقا للطاقة الاستيعابية للثانوية" .

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