نائب من الموصل يحث الكاظمي على 'استخدام السلاح غير المنفلت'!

2020/09/16 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، الاربعاء رسالة مفتوحة الى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بخصوص السلاح المنفلت، حاثا إياه على استخدام السلاح غير المفلت في تثبيت الأمن.

وقال الجربا في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (16 ايلول 2020) "السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، لن اقول لك احصر السلاح غير المنفلت بيد الدولة، لان الظاهر اصبح هذا شيئا مستحيلا."

واضاف "ولكن اقول لك: اما آن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حدا لكل من يحاول يرعب العوائل الامنة والعوائل الفقيرة"

وتابع" اما آن الوقت للسلاح غير المنفلت ان يضع حد لكل من يحاول ان يكون بلطجي ويعمد لزعزعة استقرار البلد واهانة حكومته؟"

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