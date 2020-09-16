الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي ويطلع على آليات العمل فيه

2020/09/16 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الى ذلك، تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منفذ الشيب الحدودي، واطلع على آليات العمل المتّبعة فيه.

الكاظمي زار ساحة التبادل التجاري في منفذ الشيب الحدودي، واطلع على الإجراءات وانسيابية العمل فيها، واستمع الى شكاوى المواطنين هناك ووعد بمتابعتها.

وحث جميع العاملين على بذل أقصى الجهود من أجل تطوير العمل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية في تحسين نوعية الخدمات المقدّمة في المنفذ، بما يضمن سرعة العمل وزيادة الإيرادات، الى جانب مواجهة الضغوطات ومحاربة كل أوجه الفساد.

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