الحلبوسي يصل الى الكويت في زيارة رسمية

2020/09/16 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكويت- واع

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيانه الذي تلقته (واع)، أن الحلبوسي سيلتقي عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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