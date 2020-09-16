نوري المالكي: لا خصومة لنا مع أي جهة وهؤلاء فقط هم أعداؤنا

2020/09/16 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، إنه لا يرغب بوجود "الخصامات والعداء" مع أي جهة سواء في الداخل أو الخارج.



واضاف المالكي في بيان نشره مكتبه الإعلامي قال إنه رداً على أسئلة صحفيين وجهت عبر النافذة الإعلامية وتابعه "ناس" (16 ايلول 2020)، أنه "لمن يسأل عن علاقاتنا نقول نحن نعمل ونحرص على ان لا تكون لنا خصومة او عداوة مع اي جهة في الداخل والخارج، ولا خصومة او عداء الا مع الخارجين على القانون والنظام والفاسدين ومن يحاربون المباديء الوطنية والاسلامية".

وتابع، "وخصومنا واعداؤنا في الخارج هم الذين يحاربون بلدنا وسيادته وامنه واستقراره ومصالحه الوطنية".

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