أبرامز يكشف موعد دخول العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ

2020/09/16 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الممثل الأميركي الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، الأربعاء، أن كل العقوبات الدولية على إيران ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم السبت المقبل بتوقيت واشنطن وهذا ما يعيد فرض حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى.

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