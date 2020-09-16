المالكي: لا خصومة او عداء لنا الا مع الخارجين على القانون والنظام 

2020/09/16 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، انه لا خصومة او عداء لنا الا مع الخارجين على القانون والنظام والفاسدين.

ونقل المكتب الاعلامي للمالكي عنه قوله في في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني بشأن سياسة رئيس ائتلاف دولة القانون وعلاقاته مع الداخل والخارج، انه “لمن يسال عن علاقاتنا نقول نحن نعمل ونحرص على ان لا تكون لنا خصومة او عداوة مع اي جهة في الداخل والخارج”.

واضاف المالكي، انه “لا خصومة او عداء الا مع الخارجين على القانون والنظام والفاسدين ومن يحاربون المباديء الوطنية والاسلامية”، لافتا الى ان “خصومنا واعداؤنا في الخارج هم الذين يحاربون بلدنا وسيادته وامنه واستقراره ومصالحه الوطنية”.





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