العراقية انتصار الميالي تفوز بالجائزة السويدية لحقوق الانسان والديمقراطية

2020/09/16 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ منحت‭ ‬الحكومة‭ ‬السويدية‭ ‬امس‭ ‬جائزتها‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والديمقراطية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬الناشطة‭ ‬العراقية‭ ‬انتصار‭ ‬الميالي،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬منح‭ ‬الجائزة منحت‭ ‬جائزة‭ ‬ ‭ ‬Anger‭ ‬للعام‭ ‬2020‭ ‬الى‭ ‬انتصار‭ ‬الميالي‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬لنشاطاتها‭ ‬التطوعية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وقيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬وللمبادرة‭ ‬والروح‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭.‬وسيكون‭ ‬التكريم‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ […]

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