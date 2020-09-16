الاستثمار في الأمن

2020/09/16 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الحسم الذي أظهرته الاجهزة الامنية العراقية، ما بين بغداد وأربيل، في القاء القبض على قاتل الصيدلانية وعائلتها في بغداد بعد ساعات من حدوث الجريمة، يؤكد ان الحكومة قادرة من دون ضغوط سياسية على الخروج بنتائج مشرفة في الكشف عن مئات الجرائم التي راح ضحيتها عراقيون لأسباب مختلفة اغلبها يتصل بحرية التعبير عن […]

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