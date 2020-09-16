أعنف هجوم لداعش في ديالى والناتو يتعهد تقديم العون لمكافحة الارهاب

2020/09/16 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة‭ -‬الزمان شن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اعنف‭ ‬هجوم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬هاجم‭ ‬قاطع‭ ‬عمليات‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وتسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬منتسي‭ ‬جرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬،‭ ‬وافاد‭ ‬مصدر‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ان‭ ‬هجوم‭ ‬داعش‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬اطراف‭ ‬ناحية‭ ‬العظيم‭ ‬60‭ ‬كم‭ ‬شمال‭ ‬بعقوبة‭.‬ وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬العشائري‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬ضيفان‭ ‬،‭ ‬ان‭ […]

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