نقابة المحامين تصدر بيان بشأن الاعتداء على احد منتسبيها

2020/09/16 | 21:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت نقابة المحامين العراقيين اليوم الاربعاء بيانا بشان الاعتداء على احد المحامين من قبل الحراس الشخصيين للقاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر “.

وقالت النقابة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تعرض المحامي (محمد علي المالكي) ظهر هذا اليوم الاربعاء 16/9/20202 أثناء قيامه بواجباته المهنية في مجمع محاكم مدينة الصدر الى مطاردة بوليسية مدانة سلفاً، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والمسدسات من قبل الحراس الشخصيين للقاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بمشاركة حراس المحكمة المذكورة، مما أدى الى إصابة سيارته الخاصة باطلاقات نارية عدة.

واشارت الى ان” هذه التصرفات اللامسؤولة التي تعرض أمن المحامين وحياتهم الى الخطر، تعبر عن عدم احترام الحراس لما يلزمهم قانوناً، وتشكل تصرفاً مستهجناً وخطيراً لابد من التصدي له للحيلولة دون ان يتحول هذا التصرف الى منهجٍ معتمدٍ عند التعامل اليومي مع المحامين، وما يترتب عليه من آثار سلبية مقيدة لأداء المحامين المهني أمام المحاكم لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

لذلك تقرر ما يأتي:اولاً.



على المحامين المتواجدين في مجمع محاكم مدينة الصدر كافة، الامتناع عن الترافع في الدعاوى واقامتها بدءاً من الساعة (8) الثامنة حتى الساعة (10) العاشرة من صباح يوم غد ٍ الخميس المصادف 17/9/2020.ثانياً.



يكلف السادة رئيس وأعضاء هيئة الانتداب في محكمة مدينة الصدر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الامتناع كوقفة احتجاجية رافضة لتلك التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن الحراس.ثالثاً.



متابعة الدعوى الجزائية المقامة بهذا الحادث الاجرامي لغاية صدور حكم قضائي نهائي وبات بالدعوى من قبل فريق من المحامين يؤلف من النقابة بالاتفاق مع هيئة انتداب غرفة مدينة الصدر.

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