قيادة شرطة بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة لفتاة

2020/09/16 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن ملابسات جريمة قتل ضمن منطقة الدورة وذلك بعد ورود اخبار بوجود حادث، عبارة عن نحر فتاة ضمن منطقة الدورة.

واكدت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “فريق عمل ميداني تمكن من خلال متابعة الكامرات وتدقيق تفاصيل الجريمة من القاء القبض على المشتبه به وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بمحاولة اغتصاب الفتاة، وخنقها ونحر رقبتها بسكين بعد مقاومتها له”.

واضافت ان “المجرم اشار الى قيامه باخفاء آلة الجريمة، وتم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.



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