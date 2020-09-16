شرطة الطاقة: إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته في محافظة الديوانية

2020/09/16 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، القاء القبض على متهم وضبط عجلته في محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفرزة سيطرة شرطة النفط السدير التابعة لمديرية شرطة نفط الوسط، القت القبض على متهم وضبط عجلته “صهريج” يستخدم لنقل الأسمنت ومحور بطريقة فنية لنقل المنتوجات النفطية دون أي موافقات رسمية”.

واضافت ان “المتهم تم إيداعه وحجز العجلة داخل احد مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008”.



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