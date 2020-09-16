شاهد.. لحظة القبض على زوجة أمير داعش الجديد

2020/09/16 | 22:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم قوات الجنرال خليفة حفتر، عن هوية زوجة أمير داعش الجديد في ليبيا.





وقال اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي "أنها مصرية تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين، وزوجها الداعشي أبو عبد الله الليبي ولديها أبناء من زوجها السابق المنتمي لتنظيم بيت المقدس والمسجون في مصر مع ابنيها مصطفى وعبد الله".

وأكد "تصفية داعشي مصري يدعى محمد ماهر عبد اللطيف حسن الشعراوي من مواليد عام 1991".

وأوضح المسماري، أنه "من بين الإرهابيين القتلى شخص ليبي يدعى عثمان العبار، وأبو عبد الله أمير داعش الجديد في ليبيا، ومواطن سعودي يدعى محمد بن رشدي بن محمد كورني بارك مواليد 1980، وسعودي يدعى سعود بن مرضي بن عبد الله الحربي مواليد 1987، وسعودي يدعى عبد المحسن بن معتق بن عتقه المحمدي مواليد 1992".

وكشف "عن تصفية الجيش الليبى لإرهابى سوداني يدعى حدوب محمد على محمد مواليد 1991، وإرهابي كيني يدعى سعيد شانقوما مواليد 1979، وإرهابي من ساحل العاج يدعى أبو بكر الصديق حسين مواليد 1992، وإلقاء القبض على داعشية ليبية تدعى سناء عبد الهادي سالم من مواليد 1980 كانت في مدينة مصراتة قبل التحاقها بزوجها عثمان العبار في سبها".





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