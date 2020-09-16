العراق.. الصحة العالمية تعلن عن 4 نقاط إيجابية بمواجهة الوباء وتُبين كلف العلاج

2020/09/16 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حددت منظمة الصحة العالمية 4 نقاط إيجابية في العراق ساهمت بزيادة نسبة المتعافين من فيروس كورونا وقللت حصيلة الوفيات فيما أوضحت بشأن كلف علاج المصابين في المستشفيات وخارجها

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق – د.



أدهم اسماعيل في مقابلة متلفزة إن معدل الوفيات قليل والتعافي يزداد وهذا يرجع لقرارات أخيرة اتخذت بشكل علمي بالتنسيق بين اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنظمة الصحة العالمية".

وأضاف "هناك نقطتان ايجابيتان هما انخفاض نسبة الوفيات لما دون 3% حالياً بعد أن تجاوزت الـ 5% بعد عيد الفطر وازدياد نسبة الشفاء التي تتجاوز حالياً الـ 76% والتي كانت لا تزيد عن 50% وهذا سببه تحسن مستوى الخدمات بالمستشفيات والتغييرات التي حصلت في لجنة الصحة والسلامة الوطنية بعد ان اعيد تشكيلها ما وفر مرونة أكبر في العمل واصدار القرارات وخاصة تلك التي تعالج المشاكل على الأرض

ولفت في نقطة إيجابية ثالثة إلى أن " 90% من الحالات تكون بسيطة وتعالج خارج المستشفى و10% يتواجدون في المستشفى وأكثر من 7% يتعافون سريعاً".

ووجه نصيحةً لكل من لديه اعراض بعمل مسحة، لأن الذهاب للطبيب الخاص غير كافٍ بل من الممكن ان يكون سبباً لانتقال العدوى لمن ليس لديهم كورونا او نقلهم للفيروس إن كانوا مصابين به".

وتابع " من تظهر لديهم اعراض نقول لهم إن الضمانة الأكبر للشفاء هي مراجعة المستشفى قبل تفاقم الحالات"

ولفت إلى أن "60% من الوفيات التي تحدث في العراق بسبب كورونا تحدث خلال 48 ساعة من دخول المريض للمستشفى بسبب التأخر في مراجعتها والتعويل على بعض النصائح والبقاء في البيوت و26% يتوفون خلال أسبوع".

وقال في نقطة إيجابية رابعة إن مستشفيات العزل في العراق تحسنت بشكل كبير ما ادى لتقليل نسبة الوفيات وزيادة عدد المتعافين، من كل 100 شخص يدخلون للمستشفى 76 منهم يخرجون متعافين بعد فترة وجيزة" مشيراً بذات الوقت إلى أن "العتبات المقدسة في العراق تقدم خدمة ممتازة ساهمت بتعافي كثيرين ومستشفياتها جيدة جداً".

وتحدث عن كلف العلاج بالقول "ما يقال عن صرف 5 آلاف دولار على كل مريض غير دقيق، كلفة العلاج تتوقف على نوع الاصابة وشدتها ، من الممكن ان تكون التكلفة صفر دولار أو تصل لـ 100 دولار بالنسبة للحالات الخفيفة والمتوسطة وربما تصل الى عدة آلاف في الحالات الحرجة التي تتطلب عدة ادوية واوكسجين وادخال انبوب الانفليتير لداخل جسم المصاب وهي الأعلى حراجة".

وسجل العراق بتاريخ 4 أيلول الجاري أعلى حصيلة أصابات بفيروس كورونا بلغت 5036 حالة ، وبعدها سجل أعلى حصيلة تعافٍ بتاريخ 14 أيلول بلغت 4427 ، فيما كانت أعلى حصيلة وفياة سجلت بتاريخ 26 حزيران الماضي بواقع 122 حالة بيوم واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. الصحة العالمية تعلن عن 4 نقاط إيجابية بمواجهة الوباء وتُبين كلف العلاج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق.. الصحة العالمية تعلن عن 4 نقاط إيجابية بمواجهة الوباء وتُبين كلف العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).