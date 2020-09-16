مسؤول ايراني : منفذ مهران الحدودي يواصل نشاطه التجاري في أيام العطل

2020/09/16 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت ايران عن مواصلة منفذ مهران الحدودي نشاطه التجاري في أيام العطل بهدف دخول الشاحنات العراقية.



وقال نائب محافظ إيلام (غرب) للشؤون الإقتصادية، جهانغير رستم زاد بحسب الاعلام الايراني الرسمي، ان منفذ مهران الحدودي نشاطه التجاري متواصل في أيام العطل بهدف تيسير عملية تصدير السلع ودخول الشاحنات العراقية ".



واضاف رستم خلال الإجتماع الإفتراضي للمدراء والمسؤولين بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء بشان مناقشة المشاكل الموجودة في حدود مهران، ان هذا المعبر الحدودي يعمل على مدار الساعة وان الكمارك تواصل العمل في حالة وجود حمولات وبضائع ".وتابع المسؤول الايراني:" يجب اعتبار حدود مهران بوابة للعتبات المقدسة وممرا دوليا من حيث اعداد البنية التحتية فيها"./انتهى2

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