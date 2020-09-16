حركة المقاومة الاسلامية في العراق تندد بالتطبيع مع الكيان

2020/09/16 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت حركة المقاومة الاسلامية في العراق كتائب حزب الله بتطبيع الامارات والبحرين مع كيان الاحتلال الاسرائيلي،...

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