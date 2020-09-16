2020/09/16 | 22:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.وذكر بيان نيابي تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه : كان في استقبال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نظيره الكويتي مرزوق الغانم.واضاف البيان: سيلتقي رئيس المجلس عدداً من المسؤولين الكويتيين، لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصل الكويت في زيارة رسمية ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصل الكويت في زيارة رسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).