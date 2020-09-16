عقب اعتقال المنفذ.. أول تعليق للداخلية على مقتل الصيدلانية شيلان وعائلتها

2020/09/16 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الداخلية، الاربعاء، نبأ القاء القبض على مرتكب جريمة قتل عائلة من 3 افراد في منطقة المنصور ببغداد.

وقال الناطق بإسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (16 ايلول 2020) نؤكد للراي العام العراقي ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المجرم الذي نفذ جريمة المنصور بتاريخ 15 ايلول 2020، وقتل خلالها عائلة من ثلاثة افراد هم الاب والام وابنتهما الصيدلانية".

واضاف البيان "ان هذه الجريمة البشعة كانت بدافع السرقة كما دلت على ذلك المبرزات الجرمية التي ضبطت بحيازة الجاني حيث تمكنت الاجهزة الامنية ومديرية مكافحة الاجرام ‏من كشف الجريمة في وقت قياسي ومعرفة مكان الجاني ‏والقبض عليه بعد انتقاله الى محافظة اربيل ".

وتابع البيان" اننا نطمئن الشعب العراقي بان الاجهزة الامنية ستظل واعية وقادرة على كشف الحقائق وملاحقة الجناة ، واملنا وطيد في ان نتمكن بمعونة وثقة المواطنين من منع وقوع مثل هذه الجرائم وليس كشفها بعد وقوعها.



وهذا هو الواجب الاكبر والاهم الذي نسعى لتحقيقه من اجل مجتمع آمن خال من الجريمة ".

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