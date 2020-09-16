دواي يضع امام الكاظمي 3ملفات مهمة تخص ميسان

2020/09/16 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..كشف مصدر مقرب من مكتب محافظ ميسان علي دواي عن قيام المحافظ بعرض ثلاث ملفات مهمة اثناء استقباله رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.وقال المصدر أن الملف الأول يتعلق بالمشاريع الوزارية المتلكئة ومنها ( مشروع ماء ميسان الموحد، ومشروع نفق ومجسر الكرامة، ومشروع المستشفى التركي، ومشروع مطار ميسان، ومشروع شارع البتيرة ) وأضاف اما […]

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