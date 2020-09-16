مصدر يكشف لـ(واخ) : تفاصيل زيارة الحلبوسي الى الكويت

2020/09/16 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مقرب عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى دولة الكويت”.

وقال المصدر لـ”خبر برس” ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سافر مساء اليوم الاربعاء الى دولة الكويت في طائرة خاصة تستمر الى يوم الجمعة المقبل ، مبينا ان ” طائرة ثانية رافقت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تضم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب الحلبوسي”.

واشار الى ان” الحلبوسي سوف يستقبل خلال زيارته رئيس مجلس الامة الكويتية مرزوق الغانم ، ورئيس الوزراء الكوتي ووزير خارجيتها “.

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي السيد مرزوق الغانم، وسيلتقي سيادته عدداً من المسؤولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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