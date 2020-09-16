القبض على زوجة أمير داعش الجديد

2020/09/16 | 22:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شف المتحدث باسم قوات الجنرال خليفة حفتر، عن هوية زوجة أمير داعش الجديد في ليبيا.

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