الصحة تعلن تجهيز دوائرها في بغداد والمحافظات بلقاحات وأمصال مختلفة

2020/09/16 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، تجهيز الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات باللقاحات والأمصال المتنوعة.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2020)، إن " الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية جهزت الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات باللقاحات وألامصال المتنوعة، حيث جهزت دائرتي صحة بغداد (الرصافة، الكرخ ) بلقاحات (السل وثنائي الكبار والحصبة المنفردة والمختلطة والثلاثي وشلل الاطفال والخماسي) ومصل (التهاب الكبد، وداء الكلب )

وتابع، "وعلى الصعيد نفسه تم تجهيز دوائر صحة (الانبار، بابل، المثنى، نينوى، الديوانية، ذي قار، بابل) بالمواد نفسها إضافة إلى مصل (الكزاز، لدغة الأفعى ) ولقاح (السحايا الدماغية والروتا) وحسب الاحتياج لكل دائرة".

واشار إلى أنه "تم تجهيز مخزن البصرة بلقاح (الكزاز ،الثلاثي، الخماسي)".

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، وصول أدوية سرطانية مهمة عبر مطار بغداد الدولي.

وبينت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2020)، إنه "وصلت مستلزمات طبية ومختبرية منها خاصة لمعالجة جائحة كورونا وأخرى تبرع من منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض إضافة إلى مواد متفرقة طبية وكتات واجهزة مختبرية ومواد مختلفة".

واضاف، أنه "تابع قسم الاخراج الكمركي انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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