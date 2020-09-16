2020/09/16 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرات أخبار، إرشادات للحماية من كورونا المستجد، إرشادات للسفر، وغيرها من المقاطع المصورة التي يتم نشرها عبر الشبكات الاجتماعية، والتي لا يحمل العديد منها أي وصف أو نص لما يقال على الشاشة، ما يجعل مجموعة من الناس حول العالم محرومين من معرفة ما يدور حولهم، وهم من يعانون من ضعف السمع أو الصمم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستخدام الذكاء الاصطناعي.. خدمة جديدة من فيسبوك تساعد ضعاف السمع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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