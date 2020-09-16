تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل”أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبي

2020/09/16 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان أحمد فهمي، عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “أسود فاتح”، بطولة الفنان اللبنانية هيفاء وهبي، وسيبدأ عرضه يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر المقبل.ونشر أحمد فهمي ، البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق قائلًا: “البوستر الرسمي لمسسلل أسود فاتح، حصريًّا على شاهد […]

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